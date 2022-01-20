Эксперт рассказал о признаках сокращения «жизни» смартфона

По словам эксперта Роскачества Сергея Кузьменко, существует целый ряд признаков, по которым можно понять, что конкретно взятый смартфон уже долго не прослужит. Один из них – слишком быстрая зарядка аккумуляторной батареи при помощи самого обыкновенного маломощного устройства.

Вообще-то производитель обычно обещает, что мобильный гаджет прослужит при правильном обращении не менее трех или пяти лет. Но надо же понимать, что это весьма приблизительный прогноз.

Если смартфон неожиданно отключается или перезагружается, греется, на нем начинает мигать экран, непонятно почему теряется сигнал сети, то вам лучше подумать о покупке нового устройства. То, что у вас есть, точно уже долго не прослужит.