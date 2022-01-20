Apple напомнил о своей дорогой салфетке, опубликовав инструкцию по уходу за ней

Все уже думали, что история о фирменной салфетке Apple стоимостью почти в 2 тысячи рублей осталась в прошлом. Однако американский производитель снова напомнил о ней, опубликовав инструкцию по уходу за данным изделием.

Ранее мы неоднократно публиковали сообщения о том, что Apple по маркетинговым соображениям выпустил на рынок самую обыкновенную салфетку для ухода за электронными гаджетами по невероятно большой цене. Эксперты поначалу усиленно искали признаки высоких технологий в данном изделии, но так ничего и не нашли.

Но теперь производитель запретил стирать салфетку в машине, а рекомендовал делать это вручную и использованием самого обыкновенного мыла. Очень ценная рекомендация!