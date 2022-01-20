Кулеба похвастался Блинкену картой с российскими регионами в составе Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба показал госсекретарю США Энтони Блинкену во время его визита в Киев карту страны, на которой изображены три российских региона.

«Было приятно встретиться с Дмитрием Кулебой в Киеве, чтобы подтвердить поддержку со стороны США. Мы по-прежнему привержены принципам дипломатии, но, вместе с тем, готовы вместе с союзниками и партнерами нанести серьезный ущерб РФ в случае агрессии против Украины», – опубликовал Блинкен на своей странице в Twitter пост, посвященный встрече с украинским коллегой, информирует Униан.

На одной из фотографий, которую Блинкен прикрепил к публикации, показана карта Украины, к которой присоединены Крым, Краснодарский край и Таганрог (Ростовская область), а также регионы современной Польши.

До этого украинский публицист Сергей Грабовский заявил, что Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей РФ якобы являются «историческими украинскими».

Напомни, Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита. Ранее сообщалось, что «вероятнее всего» во время визита будут затронуты вопросы безопасности Украины, предоставления дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае «вторжения России».