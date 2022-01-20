Политолог спрогнозировал непростые парламентские выборы в Венгрии

Парламентские выборы в Венгрии пройдут непросто: в этот раз политическая борьба усложнится тем, что в марте должны пройти также выборы президента, которого в Венгрии определяет парламент, сообщил венгерский политолог, эксперт НОМ Ласло Кемени.

На минувшей неделе президент Венгрии Янош Адер назначил дату парламентских выборов на 3 апреля 2022 года. По срокам получается, что нового президента будет выбирать старый состав парламента.

«С 1990-го года в Венгрии пройдет обновление парламентской власти уже в 9-й раз. Однако эту парламентскую кампанию усложняет то обстоятельство, что мандат президента истек. Парламент должен выбрать нового президента 10 марта. Для выдвижения кандидата в президенты требуется рекомендация не менее одной пятой части депутатов. Президент может быть избран большинством в две трети голосов, в противном случае на следующий день проводится второй тур, где достаточно простого большинства. При этом президент республики, согласно Основному закону, может быть переизбран на эту должность не более одного раза», – приводятся слова эксперта на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Кемени пояснил, что накал политической борьбы в стране сейчас достиг точки кипения. «Одновременно с парламентскими выборами уходящий президент назначил проведение общенационального референдума «по защите детей». На референдум выносятся вопросы, которые, в частности предлагают венграм определиться, поддерживают ли они: проведение занятий по сексуальной ориентации для несовершеннолетних детей в государственных образовательных учреждениях без согласия родителей; продвижение процедур по смене пола для несовершеннолетних; снятие ограничений на показ сексуального медиа-контента для несовершеннолетних, влияющего на их развитие, и показ «гендерно-чувствительного медиа-контента» несовершеннолетним», – объяснил эксперт.

Политолог отметил, что референдум по таким чувствительным вопросам пройдет на фоне активного давления на Венгрию со стороны Совета Европы, который настаивает на том, что венгерское правительство «должно остановить ограничение прав ЛГБТ».

«Все вышеперечисленное усугубляется объявленной в стране до июня чрезвычайной ситуации из-за пандемии. Кроме того, политический фон усложняет то, что «Объединенная Оппозиция» выдвинула на референдум свои вопросы и собирает сейчас 200 тыс. подписей граждан. Если оппозиции удастся набрать положенное число подписей, то одновременно с парламентскими выборами и ЛГБТ-референдумом в стране пройдет референдум по двум вопросам оппозиции, касающимся отмены закона о передаче активов Фонда Венгерского университета Фонду китайского университета «Фундань», и вопроса пособия по безработице», – продолжил Кемени.

Что касается политического расклада сил, то с момента прихода к власти Партии Фидес в 2010 году общество разделилось на очень богатых и безмерно бедных. В партийной системе не без помощи диаспор и венгерских общин, проживающих в соседских государствах, образовалась «линейка» от ультраправых до ультралевых сил. Эта структура не дала возможность объединиться против Фидес, которая к тому же проглотила все мелкие правоцентристские силы, отметил эксперт.

Самой большой проблемой шестипартийной оппозиции остается координация коммуникации и укрепление политических позиций за столом переговоров.

Сами выборы будут проводиться в один тур 3 апреля – избиратели будут иметь два голоса. По итогам выборов должны быть распределены 199 мест в однопалатном Государственном собрании Венгрии».