 

Суд в Москве арестовал главврача «Матросской Тишины» по делу о коррупции

20.01.2022, 16:31, Новости дня
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Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца главврача СИЗО «Матросская Тишина» Александра Кравченко по делу о взятках и превышении полномочий, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кравченко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 марта», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Кравченко находится в одном из столичных ИВС. По его словам, Кравченко работает в должности заместителя главы медико-санитарной части СИЗО «Матросская Тишина».

В медико-санитарной части оказывают медицинскую помощь людям, которые содержатся в «Матросской Тишине» и нуждаются в постоянной помощи врачей. Среди них ректор «Шанинки» Сергей Зуев и бизнесмен Борис Шпигель.



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