Киркоров, Проклова и другие звезды, похоронившие маленьких детей

Бедрос Киркоров

Во второй раз Бедрос Киркоров стал отцом уже во втором браке. Младшая сестра Филиппа Киркорова появилась на свет в 2002 году. Если для Бедроса Филипповича девочка стала вторым ребенком, то его жена Людмила Смирнова испытала радость материнства впервые. К сожалению, счастье родителей закончилось трагедией.

Малышка, которую успели назвать Ксенией, родилась раньше срока и скончалась в возрасте недели. Ребенка похоронили на родной земле ее матери, в Новгородской области.

Елена Проклова

Артистка потеряла двоих маленьких сыновей в браке со вторым супругом Александром Дерябиным. Близнецы родились очень слабенькими и скончались, едва появившись на свет. После трагедии в семье начался разлад, и вскоре супруги развелись. А через несколько лет Елена Проклова пережила новую потерю.

В браке с третьим супругом Андреем Тришиным знаменитость снова потеряла сына. Мальчик скончался, когда ему было около недели. У артистки давно выросли две замечательные дочки, однако мамой сына ей стать так и не посчастливилось.

Елена Захарова

В 2011 году в семье Елены Захаровой и ее супруга Сергея Мамотова произошла страшная трагедия. У Анны-Марии, восьмимесячной дочки счастливых родителей, поднялась температура. Если первый врач скорой помощи оставил ребенка на домашнем лечении, то вторая машина, которую родители вызвали уже позже, увезла дитя в инфекционную больницу. Дочка актрисы скончалась через неделю. Мамотов ушел почти сразу, оставив жену наедине с горем.

К счастью, несколько лет назад Елена Захарова снова стала мамой дочки. Знаменитость не показывает девочку, как и своего нового избранника.

Любовь Успенская

Любовь Успенская лишилась двоих детей еще до появления на свет ее дочери Татьяны Плаксиной. В браке с первым супругом Виктором Шумиловичем исполнительница родила мальчиков-близнецов. Один из сыновей скончался при родах, а второй – вскоре после появления на свет.

Роман Жуков

Экс-участник группы “Мираж” и его супруга Елена потеряли ребенка в 2012 году. Вторая дочка пары, пятилетняя Елизавета-Виктория, получила тяжелую травму головы из-за качели на детской площадке. В этот момент Жуковы были в Австралии – ждали, пока не свет появится их шестой ребенок. Через четыре дня после трагедии Елена родила дочку.