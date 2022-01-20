 

Турчинов: Невыполнение элементарных мер по защите Украины от вторжения РФ ставит под вопрос адекватность и легитимность “зеленой” власти

20.01.2022, 16:10, Новости дня
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В условиях угрозы военного вторжения РФ в Украину власти демонстрируют преступное бездействие и некомпетентность. В своем очередном видеообращении Зеленский называет возможность вторжения РФ “слухами”, намекая, что их намеренно распускают наши западные партнеры.

В преддверии этого видеообращения разведывательные органы США официально предоставили военно-политическому руководству Украины информацию о подготовке нападения (вторжения) российских войск с территории Беларуси. Главным наступательным приоритетом генштаба РФ является киевское стратегическое направление. В этих целях происходит концентрация войск на контролируемой Кремлем территории Беларуси, а также подготовка спецслужбами РФ и РБ провокаций в приграничном регионе.

Вместе с тем, никаких мер по прикрытию столицы и отражению возможного нападения украинское руководство не принимает.

В этих условиях необходимо немедленно приступить к подготовке оборонительных рубежей. Завершить формирование, подготовку и вооружение бригад теробороны всех пограничных областей. Немедленно перекинуть механизированную бригаду корпуса резерва в район прогнозируемого наступления агрессора (Овруч – Иванков). Вооружить механизированную бригаду и бригады теробороны противотанковыми ракетными комплексами “Стугна”, “Корсар”, а также предоставленными правительством Великобритании NLAW (SAAB).

Невыполнение элементарных мер по защите страны ставит под вопрос адекватность и легитимность “зеленой” власти.

Источник: Олександр Турчинов / Facebook

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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