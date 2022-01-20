“Сочные булочки”, “Горячая мама”. MamaRika крупным планом показала голые ягодицы

На фото 32-летняя певица запечатлена у окна в пол на фоне хвойного леса.

“Первый или второй”, – написала она в подписи к фото, попросив подписчиков оценить, какой кадр лучше.

“Сочные булочки”, – прокомментировал yura.shtepa08101994.

“Ух, горячо”, – написала nina.czarina.

“Горячая мама”, – отметила mamanastushki.

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Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

Контекст:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж – актер и ведущий Сергей Середа. Пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года.

2 августа MamaRika родила сына – родители назвали первенца Давидом.

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