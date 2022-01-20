Суд снял запрет определенных действий с Калви

Второй кассационный суд отменил наложенную на инвестора из США Майклу Калви меру пресечения в виде запрета определенных действий до вступления в силу вынесенного ему обвинительного приговора по делу о растрате.

«Судебная коллегия удовлетворила жалобу защиты и отменила постановление суда первой инстанции о наложении на осужденного к условному сроку Калви меры пресечения в виде запрета определенных действий до вступления приговора в силу», – сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Как уточняет РИА «Новости», суд снял с Калви ограничения на выход из дома.

Напомним, Мещанский суд Москвы приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 годам условно, признав его виновным в растрате 2,5 млрд рублей.

Калви также запретили в течение пяти лет менять место жительства и покидать Россию без разрешения властей.