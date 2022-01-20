 

Версия не нова: посол России Бикантов назвал убийцами российских журналистов в ЦАР боевиков 3R

20.01.2022, 15:24, Разное
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Москва, 20 января. Ответственность за гибель российских журналистов в ЦАР Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко лежит на членах группировки 3R, рассказал новый посол РФ в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов. Однако дипломат новых подробностей не раскрыл и более того, озвучил версию, впервые появившуюся на страницах издания Bangui Matin в январе 2021 года.
Гибель сотрудников СМИ РФ произошла в конце июля 2018 года на трассе Декоа — Сибю.

«По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R», — заявил посол.

В январе 2021 года сотрудники Bangui Matin опубликовали видеозапись с допросом радикала, ранее состоявшего в указанной группировке. Преступника задержали военные во время нападения на столицу страны.

В ролике этнический пёль (община фулани) рассказывает, что формирование 3R активно действовало в окрестностях Кага-Бандоро, Декоа и Сибю, то есть в районе, где нашли тела Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

Более того, именно на этой трассе радикалы различных группировок устраивали встречи главарей, передавали друг другу информацию о передвижении национальных сил обороны и безопасности республики. Другими словами, их взаимодействию ничего не мешало. Также там орудовали члены «экс-Селеки», объединившиеся в «Народный фронт освобождения ЦАР» (FPRC).

Впоследствии члены 3R вошли в состав конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и в декабре 2020 года начали наступление на Банги, чтобы сорвать всеобщие выборы и свергнуть правительство.

Стране помогли российские инструкторы, которых иностранные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Они провели ускоренные курсы подготовки бойцов национальной армии и FACA смогла ликвидировать угрозу.

В гибели журналистов РФ, помимо боевиков, также виноваты организаторы командировки, которую финансировал сбежавший от российского правосудия беглый олигарх Михаил Ходорковский.



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