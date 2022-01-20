Объявлен состав сборной РФ по фигурному катанию на Олимпиаду

Сборная РФ объявила состав фигуристов на Олимпиаду в Пекине, туда включили фигуриста Михаила Коляду, который снялся с чемпионата Европы из-за травмы.

СМИ писали, что тренерский совет ФФККР проголосовал против участия Коляды в олимпийском командном турнире.

В декабре Коляда завоевал серебро чемпионата России, но снялся с предолимпийского Евро из-за травмы. На европейском первенстве победу одержал житель России Марк Кондратюк, а Андрей Мозалев и Евгений Семененко заняли четвертое и пятое места.

Кондратюк и Мозалев также попали в состав олимпийской сборной, Семененко и Петр Гуменник стали запасными, передает РИА «Новости».

В женском одиночном катании Россию представят чемпионка Европы этого года Камила Валиева, действующая чемпионка мира Анна Щербакова и Александра Трусова. В запасных – Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

В танцах на льду выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин и Диана Дэвис и Глеб Смолкин (запасные – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Аннабель Морозов и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный).

Спортивные пары будут представлены Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, а также Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским (запасные – Дарья Павлюченко иДенис Ходыкин, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев).

Напомним, российские фигуристки и спортивные пары заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы.

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду, а российский фигурист Марк Кондратюк выиграл европейское «золото» в мужском фигурном катании.

Зимние Олимпийские игры – 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.