ЦБ заявил о сборе данных об операциях россиян на рынках криптовалют

Центробанк намерен вместе с регуляторами других стран, в которых зарегистрированы криптобиржи, проводить работу для получения о совершаемых там россиянами операциях с криптовалютой.

«Банк РФ планирует совершенствовать систему регулярного мониторинга операций с криптовалютами, в том числе проводить совместную работу с финансовыми регуляторами стран, в которых зарегистрированы криптобиржи, чтобы получать информацию об операциях российских клиентов на зарубежных рынках криптовалют», – цитирует доклад российского регулятора ТАСС.

По мнению ЦБ, криптобиржи могут стать источником информации для анализа. Криптобиржи в других странах могут предоставлять данные о клиентах и ходе торгов при наличии законных оснований у запросившего органа.

«Для получения информации о транзакциях необходимо взаимодействие с иностранными регуляторами финансового рынка, в чью компетенцию входит надзор за деятельностью криптобирж, тех стран, где законодательно регулируется оборот криптоактивов. В то же время информация бирж также будет носить приблизительный характер: она не будет включать сведения о P2P-продажах криптовалюты и кошельков между пользователями», – отмечается в докладе.

Необходимо улучшать наблюдение за рисками по вложениям в криптовалюту, в РФ распространена покупка и продажа криптовалют через криптообменники в Сети с P2P-сервисами российских кредитных организаций при переводе эквивалента фиатных денег, отметил ЦБ. Часть операций также может обслуживаться иностранной инфраструктурой.