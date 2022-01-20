 

Фил Спенсер пожаловался на домогательства во время осмотра офиса Blizzard

20.01.2022, 15:11, Разное
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Недавно Microsoft заявила о покупке американского разработчика игр Activision Blizzard за 68 миллиардов долларов. Сделка завершится в 2023 году, когда активы перейдут в собственность Microsoft . Также Глава Xbox Фил Спенсер сообщил, что поговорил с руководителями новых дочерних студий и посмотрел, как ведется работа на местах.

В своём Twitter Спенсер написал, что осмотр студий прошел гладко, но остался недоволен после посещения офиса Blizzard Entertainment. Фил рассказал об отсутствии культуры и дисциплины среди коллектива. По его словам, пока он общался с главными дизайнерами и программистами, его 6 раз сексуально домогались как мужчины так и женщины работницы студии.

“Ах да офис Blizzard, неприятное чувство у меня после его посещения осталось. То руководитель отдела кадров по ягодицам шлепнет, то рядовой сотрудник отвесит комментарий на счет моих гениталий, а все вокруг их еще и поддерживают. Нам предстоит большая работа с этими людьми”, — написал Спенсер в Twitter.

Помимо казусов с домогательствами Фил в комментарии под постом о покупке упомянул, что директор Activision-Blizzard Роберт Котик во время заключения сделки предложил ему отметить покупку в замке на острове в Карибском море, он так и не понял, что Котик имел ввиду.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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