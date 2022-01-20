 

Цена российской экспортной нефти Urals превысила $90 за баррель

20.01.2022, 15:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…впервые за семь лет.

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе впервые со 2 октября 2014 года превысила $90 за баррель, заявили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus.

По данным агентства, 19 января стоимость Urals в Средиземноморье (CIF Augusta) составила $91 за баррель. На Северо-Западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость экспортной нефти на закрытии достигла $89,6 за баррель, заявили в Argus.

Средняя цена российской нефти выросла по сравнению с «пандемийным» 2020 годом, когда потребление энергии значительно сократилось во всем мире, отмечает РБК. По итогам 2020 года средняя цена Urals составила $41,73 за баррель, и это стало минимальным показателем с 2004 года. Однако уже по итогам декабря 2021 года стоимость Urals составила $72,71 за баррель.

Помимо Urals растет стоимость и нефти марки Brent. Ее цена превысила 88 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. Bloomberg отмечает и рост стоимости техасской нефти WTI. Агентство связывает рост цен на энергоносители с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке, со снижением опасений по поводу влияния штамма «омикрон» на спрос, а также укрепление рынка сырой нефти в Азии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С. и М. на северной трубе

«Роснефть» может начать поставлять газ в Европу — в качестве «эксперимента». Контролировать проект будут Сечин и Миллер

При этом 18 января индекс Московской биржи в ходе торгов упал до 3297,12 пунктов (на 6,5%), обновив минимум с апреля 2021 года. РБК отмечает, что обвал стоимости российских акций продолжился после сообщения The New York Times о том, что РФ начала вывозить из Украины семьи своих дипломатов, а также усилился после окончания переговоров глав министерств иностранных дел РФ и ФРГ — Сергея Лаврова и Анналены Бербок.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Некоторым россиянам вернут доплату к пенсии в 2022 году

06.10 / Анастасия Решетова объяснила происхождение синяков под глазами у сына

01.07 / Мнение: Война с памятниками. 01.07.2020

13.11 / Ольга Бузова пришла на съемки «Дома-2» в сопровождении охраны из-за частых потасовок

16.09 / Как придать объем и изменить стиль: лучшие осенние прически для коротких тонких волос

12.08 / Число зараженных коронавирусом в России превысило 902 тысячи

18.05 / — Вы глупые и бедные люди! Надо было Аиста не обижать!

08.08 / “Мы будем с вами просто дружить”: что думают о России кандидаты в президенты Белоруссии

09.04 / РКН опроверг сообщения о сбоях у операторов из-за оборудования ведомства

02.06 / «Сказали, что поедут закапывать меня»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика