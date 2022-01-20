Цена российской экспортной нефти Urals превысила $90 за баррель

…впервые за семь лет.

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе впервые со 2 октября 2014 года превысила $90 за баррель, заявили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus.

По данным агентства, 19 января стоимость Urals в Средиземноморье (CIF Augusta) составила $91 за баррель. На Северо-Западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость экспортной нефти на закрытии достигла $89,6 за баррель, заявили в Argus.

Средняя цена российской нефти выросла по сравнению с «пандемийным» 2020 годом, когда потребление энергии значительно сократилось во всем мире, отмечает РБК. По итогам 2020 года средняя цена Urals составила $41,73 за баррель, и это стало минимальным показателем с 2004 года. Однако уже по итогам декабря 2021 года стоимость Urals составила $72,71 за баррель.

Помимо Urals растет стоимость и нефти марки Brent. Ее цена превысила 88 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. Bloomberg отмечает и рост стоимости техасской нефти WTI. Агентство связывает рост цен на энергоносители с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке, со снижением опасений по поводу влияния штамма «омикрон» на спрос, а также укрепление рынка сырой нефти в Азии.

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При этом 18 января индекс Московской биржи в ходе торгов упал до 3297,12 пунктов (на 6,5%), обновив минимум с апреля 2021 года. РБК отмечает, что обвал стоимости российских акций продолжился после сообщения The New York Times о том, что РФ начала вывозить из Украины семьи своих дипломатов, а также усилился после окончания переговоров глав министерств иностранных дел РФ и ФРГ — Сергея Лаврова и Анналены Бербок.

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