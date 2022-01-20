“Это очень больно. Не чувствуешь головы около месяца”. Андре Тан признался, что после развода сделал операцию по пересадке волос

“Я после развода сделал то, на что никогда в жизни не решался, – признался дизайнер. – Это очень больно. Операция длится девять часов. Самое главное – послеоперационный период. Ты не чувствуешь своей головы около месяца”.

По словам Андре Тана, он доволен результатом. Журналист программы отметили, что операция по пересадке волос стоит около $3 тыс.(около 85 тыс. грн).

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Контекст:

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году. Торговая марка Andre Tan была создана в 2000 году.

Андре Тан и Алина Харечко поженились в декабре 2012 года. У них есть общая дочь София (2015). О разводе с женой дизайнер впервые заявил в мае 2021 года. До этого пара не афишировала расставание. В январе 2022 года Андре Тан признался, что они с супругой расстались за шесть месяцев до официального сообщения.

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