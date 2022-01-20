 

В Молдове из-за ситуации в энергетике ввели чрезвычайное положение, перед этим “Газпром” пригрозил перекрыть газ

20.01.2022, 14:42, Новости дня
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Режим ЧП будет действовать 60 дней и даст возможность принимать решения о “быстром” и “отходящем от законодательных норм” обеспечении газом населения, а также “оптимизировать потребление газа, принять решения, которые дадут возможность операторам рынка быстро закупать и поставлять газ и другие ресурсы”.

Издание отмечает, что российский “Газпром” давал Молдове время до 20 января погасить возникшую задолженность за поставки газа. Компания из РФ угрожает перекрыть газ, если “Молдовагаз” не заплатит $63 млн за поставки в январе.

Для оплаты долгов молдавской компании не хватает $25 млн.

“Предполагается, что после введения ЧП власти разрешат отсрочить уплату НДС со стороны “Молдовагаза”, а также выплатят в аванс компенсации населению за январь, февраль и март”, – объясняет NewsMaker.

Осенью 2021 года в отношениях “Газпрома” и “Молдовагаза” уже возникала похожая ситуация. 22 ноября “Газпром” предупредил, что из-за отсутствия платежа может прекратить поставки газа. 23 ноября стало известно, что “АО “Молдовагаз”, 50% акций которого принадлежат “Газпрому”, получит 1,4 млрд леев (около $79,17 млн) из госбюджета страны, деньги позволят компании расплатиться с “Газпромом” и избежать отключения газа. 26 ноября Молдова расплатилась с “Газпромом”.

Контекст:

29 октября 2021 года Молдова продлила контракт с “Газпромом” на пять лет с использованием формулы расчета цены на газ, которую предложила молдавская сторона.

Поставки газа в Молдову по новому контракту начались 1 ноября. По его условиям, Молдова покупает газ из России по цене $450 за 1 тыс. м³.

В связи с ростом закупочных цен на газ, предусмотренных контрактом с российским “Газпромом”, стоимость газа для конечных потребителей в Молдове повысили более чем в два раза.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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