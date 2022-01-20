 

Актер Олег Басилашвили повторно заболел COVID-19

20.01.2022, 14:39, Разное
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Известный актер Олег Басилашвили снова заболел коронавирус. О повторном инфицировании COVID-19 87-летний артист пояснил в рамках общения с журналистами.
Басилашвили сейчас находится дома, какие-либо серьезные симптомы коронавируса у него отсутствуют. Медики вчера подтвердили диагноз. Басилашвили рассказал, что чувствует себя вполне нормально.

Олег Басилашвили является российским и советским актером, общественным деятелем. За свою карьеру он получил множество премий и наград. Зрители знают артиста по фильмам «Вокзал для двоих» и «Служебный роман».

Напомним, что Басилашвили уже болел коронавирусом. Инфекционное заболевание у него диагностировали в январе прошлого года. Артисту пришлось несколько дней провести в условиях стационара, пишет портал iReactor.



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