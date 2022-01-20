CNBC – одного диалога недостаточно — тактика США в отношении Северной Кореи оказалась ошибкой

Тактика США по налаживанию диалога с Северной Кореей, очевидно, оказалась ошибочной, учитывая недавние ракетные стрельбы Пхеньяна, пишет CNBC. По мнению старшего научного сотрудника Фонда защиты демократий Энтони Руджеро, в отношениях с Северной Кореей Байден ошибочно сделал ставку исключительно на дипломатию, что подтолкнуло Ким Чен Ына к более опрометчивым действиям.



AP

Тактика США по налаживанию диалога с Северной Кореей, судя по всему, оказалась ошибочной, учитывая, что за последний месяц это государство-отшельник провело четыре ракетных испытания, пишет CNBC со ссылкой на мнение старшего научного сотрудника Фонда защиты демократий Энтони Руджеро.

По его словам, президент США Джо Байден «сделал ставку исключительно на диалог». «Такова была его политика в 2021 году. За это время он даже не стал вводить санкции против ракетно-ядерных программ Северной Кореи», — подчеркнул эксперт.

«Сейчас же, как оказалось, это ошибка, потому что, как вы уже говорили, сегодня произошли четвёртые по счёту ракетные стрельбы. И я уверен, что их будет больше, так как месяц ещё даже близко не подошёл к своему концу», — отметил Руджеро.

Ранее северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщило, что в понедельник Пхеньян выпустил две тактические управляемые ракеты, которые «точно поразили цель островного типа в Японском море».

Вместе с тем администрация президента Южной Кореи назвала эти стрельбы «крайне прискорбной ситуацией».

В то же время, по словам Руджеро, несмотря на многочисленные запуски ракет, США не дали на эти инциденты решительного ответа.

«Когда из-за вашего бездействия санкции перестают ощущаться и вы, по сути, не реагируете на запуски баллистических ракет, которые были осенью, то Ким Чен Ын, как мне кажется, заявил на это: «Ну, значит этим мне можно заниматься», — считает аналитик. — Теперь же администрация Байдена говорит: «Нет, нельзя».

На прошлой неделе США анонсировали введение санкций против восьми физических и юридических лиц по причине их причастности к программам по разработке оружия массового уничтожения Пхеньяна.

«Я бы сказал, что это хороший первый шаг, — отметил Руджеро. — Но им нужно сделать гораздо, гораздо больше».

Эксперт также сообщил, что прошлые администрации США допустили ошибку, рассматривая переговоры с Северной Кореей как достижение само по себе. При этом Байден может усилить давление и вводить санкции против Северной Кореи, когда та будет испытывать ракеты, даже несмотря на продолжение переговоров.

В то же время профессор Университета Ихва Лейф-Эрик Исли заявил, что Северной Корее нужно предложить гуманитарную помощь, если она захочет возобновить диалог. Вместе с тем, по его мысли, если она будет действовать угрожающе, то подобное поведение не следует вознаграждать смягчением санкционного режима.

При этом Исли считает, что Пхеньян вряд ли пойдёт на серьёзное обострение отношений ввиду приближающейся зимней Олимпиады в Пекине. «Вашингтон и его союзники должны вывести режим Кима на чистую воду, укрепив сотрудничество в области безопасности между США, Южной Кореей и Японией, а также реализовав положения резолюций Совета Безопасности ООН», — подытожил он.