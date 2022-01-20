В МИД объяснили нежелание комментировать упоминание РФ в «Стратегическом компасе ЕС»

Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о сообщениях СМИ об упоминании РФ в последней версии документа новой концепция Европейского союза по безопасности «Стратегический компас», заявила, что Москва не комментирует утечки.

«Комментировать документ, которые еще не опубликован, в качестве принятого или в качестве проекта документа официально, невозможно и неправильно. Безусловно, мы видели утечки и комментарии, которые имели место быть. С этим мы, естественно, в силу работы были ознакомлены, но комментировать этот документ именно в этом качестве можно будет только, если он будет принят и когда он будет принят», – цитирует ее ТАСС.

В ноябре глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель сообщил, что предложил государствам-членам союза создать силы быстрого реагирования в составе пяти тыс. человек для решения оперативных задач.

Тогда же Боррель на заседаниях впервые представил странам-членам Евросоюза финальный проект оборонной стратегии «Стратегический компас».

Министры обороны и иностранных дел Европейского союза обсуждали в Брюсселе общую стратегию в области обороны и безопасности на ближайшие годы, соответствующий проект документа под названием «Стратегический компас» был ранее представлен внешнеполитической службой ЕС. Предложение о создании сил быстрого реагирования войдет в итоговый проект программы, которую планируют утвердить на саммите ЕС в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что Боррель в скором времени представит еврокомиссарам концепцию, представляющую основу совместных военных действий блока за рубежом.