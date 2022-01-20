Бывший депутат напал на мэра с деревянной ложкой на Урале

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20.01.2022, 14:34, Новости дня
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На Урале экс-депутат горсовета, бизнесмен Евгений Тагай избил деревянной ложкой мэра Кусы Алексея Чистякова из-за плохой уборки снега, его разыскивает полиция.

На Урале полиция разыскивает местного предпринимателя, экс-депутата горсовета Евгения Тагая, избившего деревянной ложкой мэра Кусы Алексея Чистякова, сообщает «Челябинск сегодня».

Бизнесмен до нападения высказывал недовольство тем, как убирается снег в городе. После инцидента Тагай скрылся с места происшествия на своем BMW X3. У пострадавшего были медики диагностировали ушиб шеи и головы, он обратился в правоохранительные органы, информирует .

Ранее бизнесмена уже подозревали в нападении на другого чиновника. В 2020 году во время выборов он на автомобиле пытался протаранить главу Кусинского района Юрия Лысякова, он избил чиновника и переехал на машине. Коммерсант был недоволен тем, что власти поддерживают депутатов от «Единой России». Тогда на Тагая было заведено дело по ст. 308 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Позже экс-депутат извинился перед чиновником через газету и конфликт урегулировали.



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