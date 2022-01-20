 

ВМФ анонсировал серию учений во всех зонах ответственности флотов

20.01.2022, 14:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Военно-Морской Флот РФ намерен в январе-феврале провести серию учений во всех зонах ответственности флотов, сообщили в Минобороны.

«Военно-Морской флот проведет серию учений во всех зонах ответственности флотов. В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским флотом адмирала Николая Евменова», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

К учениям будут привлечены более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.

Ранее сообщалось, что совместные военно-морские учения ВС Ирана, Китая и РФ в северной части Индийского океана начнутся в пятницу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Оккупанты на Донбассе открывали огонь пять раз, погиб украинский военный

27.10 / ЦСКП провел российско-белорусский круглый стол по вопросам интеграции

25.06 / Пациентов новой инфекционной больницы в Воронеже отследят при помощи “умных часов”

07.10 / “Укрэксимбанк” выдал кредит бизнесмену родом из Горловки, компании которого платят налоги в ОРДО, на выкуп проблемного ТРЦ в Киеве – “Схемы”

26.08 / Минфин Украины привлек в бюджет 900 млн грн от продажи облигаций

06.10 / Путин поздравил Кадырова с днем рождения

19.11 / Ставшая вдовой блогер Диденко захотела устроить вечеринку с бассейном

04.08 / “Дискредитация журналистской профессии”. В НСЖУ осудили спецоперацию СБУ с участием сотрудников СМИ

29.06 / Ливийские племена захотели открыть в РФ счет для средств от продажи нефти

06.10 / Для украинцев с симптомами COVID-19 на избирательных участках должна быть отдельная кабинка – Минздрав

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика