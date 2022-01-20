ВМФ анонсировал серию учений во всех зонах ответственности флотов

Военно-Морской Флот РФ намерен в январе-феврале провести серию учений во всех зонах ответственности флотов, сообщили в Минобороны.

«Военно-Морской флот проведет серию учений во всех зонах ответственности флотов. В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским флотом адмирала Николая Евменова», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

К учениям будут привлечены более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.

Ранее сообщалось, что совместные военно-морские учения ВС Ирана, Китая и РФ в северной части Индийского океана начнутся в пятницу.