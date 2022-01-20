Бомба для учителя

В Екатеринбурге отказались эвакуировать школы из-за сообщений о минировании. Так можно?

Фото: Александр Лукин / РИА Новости

Третья волна «лжеминирований школ» катится по РФ уже неделю. Только в первые дни, 12‒13 января, было эвакуировано более 300 учебных заведений в Красноярске, Самаре, Нижнем Новгороде, Архангельске, Саратове и других городах. Утро 19 января началось с сообщений о бомбах в школах Новосибирска.

Казалось бы, алгоритм действий един и понятен: поступает звонок или электронное письмо с угрозами, руководство школы вызывает сотрудников МВД и спецслужб, эвакуирует детей, затем силовики с собаками начинают искать взрывное устройство.

Однако в Екатеринбурге после пяти дней эвакуаций власти решили пойти другим путем. 17 января местные СМИ опубликовали письмо министерства образования Свердловской области руководству школ со следующими рекомендациями:

«В целях обеспечения бесперебойной деятельности образовательной организации:

1) Создать комиссию для обследования здания из ответственных работников учреждения (не менее трех человек), включая сотрудников частных охранных организаций под руководством директора.

2) Ежедневно, за час до начала образовательного процесса, проводить комплексное обследование зданий.

3) При получении информации о готовящемся террористическом акте оценить реальность его совершения; эвакуацию работников, обучающихся и иных лиц осуществлять только при наличии достаточных данных о реальности угрозы».

Рекомендации немедленно были исполнены. 18 января сообщения о минировании поступили в три екатеринбургские школы, и ни одна не стала эвакуировать учеников. «По каждому сообщению оперативными группами правоохранительных органов был проведен полный цикл проверочных мероприятий. Информация из сообщений не подтвердилась. Учебный процесс не прерывался», — заявили в департаменте образования Екатеринбурга. 19 января эвакуация после сообщений о минировании в гимназии № 104 также не проводилась.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Нововведения вызвали бурю негодования в родительском сообществе: притча о мальчике и волках выбилась, кажется, в лидеры по упоминаемости в пабликах уральской столицы.

— Новые меры безопасности вызывают сомнения, — рассказала «Новой» председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая. — Для того чтобы искать взрывные устройства,

нужно иметь определенные навыки. Хотя бы понимать, где бомба может быть заложена. Есть ли эти навыки у работников школ?

Она подчеркивает, что директора с сотрудниками устраивают обход за час до начала занятий — то есть пока школы пусты, но атаку на учреждение могут устроить и сами ученики: Золотницкая напомнила о печальном опыте «скулшутингов».

— В то же время понятно: если звонки поступают в ежедневном режиме, то продумывать альтернативные варианты реакции, не предусматривающие прерывания учебного процесса, нужно. Но это должно быть сопряжено с усилением мер безопасности. Может быть, с оснащением всей территории школ видеонаблюдением: чтобы сотрудники охраны были уверены, что никто посторонний даже за забор не проникал. Также необходимо усиливать досмотр на входе в школу.

Как ни странно, с нормативной точки зрения эвакуация при сообщении о минировании — действительно необязательна.

И в памятках МЧС, и в рекомендациях МВД она рассматривается лишь как один из вариантов возможных действий.

— Решение об эвакуации всегда принимается руководителем учреждения или собственником здания, — объясняет официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Все зависит от обстоятельств: бывает и так, что звонки и письма поступают, например, вечером — в тот момент, когда в школе никого уже нет. При этом в любом случае директор обязан о каждой поступившей угрозе сообщать в правоохранительные органы. И все эти сообщения отрабатываются в кратчайшие сроки.

Горелых отмечает, что если сообщения о минировании приходят сразу в десятки школ, то к проверкам могут подключить не только сотрудников силовых структур, но и представителей негосударственных организаций.

— В Екатеринбурге, например, есть компания «Урал-Вымпел», специализирующаяся на взрывобезопасности, — говорит он.

Фото: Александр Музыка / ТАСС

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Официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский тоже подчеркивает, что решение об эвакуации всегда остается за руководителем организации, в которую поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве.

— Решение принимается с учетом оперативной обстановки и реальности угроз. При этом в обязательном порядке информируются правоохранительные органы, и пока нам удавалось достаточно быстро все подобные сообщения отрабатывать, устанавливать реальные обстоятельства и снимать угрозы на начальной стадии. Алгоритм отработан.

Уверенность сотрудников силовых структур, впрочем, обеспокоенности родителей не отменяет. Екатеринбургское движение «Роднадзор» обратилось в УФСБ с просьбой объяснить, кто и как обеспечивает безопасность детей во время эвакуации и в случае отказа от нее. Пока ни одного реального минирования школ действительно не было. Но достаточно «не поверить» всего в одно…

Иван Жилин, спецкор

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