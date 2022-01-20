Алеся Кафельникова поздравила мужа Георгия Петришина с днем рождения: “Без тебя не могу представить свою жизнь”

Сегодня, 20 января, бизнесмену Георгию Петришину исполнилось 36 лет. Первой его поздравила жена – модель Алеся Кафельникова. Молодая мама опубликовала романтичное фото, сделанное недавно на Бали, где она сейчас отдыхает вместе с мужем и дочкой, и дополнила пост трогательным признанием в любви. Алеся написала, что очень счастлива с любимым.

Это фото должно быть здесь! И сегодня для этого есть повод! Сегодня день рождения у моего мужа, лучшего друга и человека, без которого я не могу представить свою жизнь! Спасибо, что делаешь меня счастливой каждый день, – поздравила Георгия Алеся.

Алеся Кафельникова и Георгий Петришин Алеся Кафельникова с дочерью

Напомним, Алеся и Георгий поженились 22 мая 2021 года, а 8 июля, в День семьи, любви и верности у пары родилась дочь, которую они назвали Киарой. В начале прошлого сентября модель опубликовала первое фото процесса родов и призналась, что еще не раз хочет стать матерью.

Алеся и Георгий начали встречаться еще в 2020 году. Рассказывая об отношениях с Егором, как называет своего мужа Алеся, Кафельникова призналась, что он спас ее от наркотической зависимости.

Он, как мне кажется, спас меня, потому что я поняла, что я нужна, я любима и в безопасности. Так и было: я улетела в Париж, он прилетал каждые выходные, звонил и спрашивал, нужно ли мне что-то. И тут в моем сознании появилась зона комфорта и безопасности. Нет нервозности. Я, наверное, употребляла, потому что боялась, будет ли что поесть завтра, проснусь ли я любимой. Потому что в отношениях с отцом (отец Алеси — теннисист Евгений Кафельников. — прим. ред.) у меня этого практически не было. Как только я уехала работать, он воспринял это в штыки, как будто я его бросаю. Но он не подумал, что я тоже брошенка, которой еще нужна поддержка и толчок в развитии. А Егор полностью меня обезопасил и взял под свое крыло.

Отметим, что у Георгия, по слухам, до встречи с Алесей, были романы и с другими известными девушками, среди которых Рита Дакота, Виктория Дайнеко и Настя Задорожная. А со Светланой Ходченковой они были помолвлены. Кафельникова же ранее встречалась с рэпером Pharaoh и сыном ресторатора Аркадия Новикова – Никитой.

Георгий Петришин и Алеся Кафельникова в день свадьбы