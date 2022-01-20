Видеоигры способствуют улучшению внимания и навыков чтения у детей

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20.01.2022, 13:56, Разное
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В исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behaviour, ученые из Италии и Швейцарии провели эксперимент с участием 150 итальянских школьников 8-12 лет, которых разделили на две группы. В первой из них дети играли два часа в неделю в экшн-игру, разработанную авторами исследования. Она имитировала некоторые традиционные аспекты игр, но без элементов насилия и с необходимостью решать задачи и головоломки. Во второй группе школьники уделяли два часа в неделю видеоигре, предназначенной для обучению программированию.

Спустя шесть недель участники прошли серию тестов для оценки когнитивных способностей и навыков чтения. У детей, которые играли в экшн-игру, показатели концентрации внимания были в семь раз выше по сравнению с их сверстниками, учившихся программированию. У них также были значительные улучшения в скорости и точности чтения и внимания к деталям.

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«Мы провели еще три оценочных теста спустя 6, 12 и 18 месяцев после эксперимента. В каждом случае дети из первой группы работали лучше по сравнению с теми, кто учился программированию. Это доказывает, что все улучшения были устойчивыми», — написали авторы исследования.

Ученые отметили, что экшн-игра не была предназначена для обучения чтению, но она содержит задания для «прокачки» важных навыков, таких как рабочая память и когнитивная гибкость. Кроме того, для быстрого и внимательного чтения необходимы способности, которые мы не замечаем, но они тоже требуют развития — например, скользить взглядом по странице и быстро понимать смысл прочитанного. Всему этому также могут помочь развивающие видеоигры.



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