 

Врач Поникаровский оценил шансы Прокловой восстановиться после инсульта

20.01.2022, 13:54, Разное
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Врач Игорь Поникаровский оценил шансы актрисы Елены Прокловой на восстановление после инсульта. По его словам, негативные последствия для здоровья все равно неизбежны.
10 января Елена Проклова попала в реанимацию одной из столичных больниц. Врачи после проведения обследования сообщили, что артистка театра и кино перенесли инсульт. Медики сделали все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние. Сейчас Проклова уже идет на поправку. Уже в марте она надеется выйти на сцену.

По словам врача Игоря Поникаровского, Проклову ждет длительный реабилитационный период. В то же время вряд ли удастся в полной мере избежать негативных последствий.

Скорее всего, у знаменитости был один из трех видов инсульта. Он надеется, что все функции восстановятся на 95%. Инсульт все равно оставляет за собой какие-либо остаточные явления. Реабилитацию желательно проходить в условиях санатория. На постоянной основе звезде отечественного кинематографа придется принимать сосудорасширяющие препараты и лекарства для предотвращения головокружения.

Как правило, человек возвращается к привычному образу жизни через три месяца. Если не страдают двигательные и интеллектуальные функции, то будет присутствовать небольшая шаткость при ходьбе и головокружение, сообщает «Пятый канал».

Проклова испытывает на себе всю негативную симптоматику. Не так давно знаменитость призналась, что ее постоянно тошнит. В то же время она не теряет оптимистического настроя.

Источник: www.5-tv.ru



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