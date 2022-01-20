Врач Поникаровский оценил шансы Прокловой восстановиться после инсульта

Врач Игорь Поникаровский оценил шансы актрисы Елены Прокловой на восстановление после инсульта. По его словам, негативные последствия для здоровья все равно неизбежны.

10 января Елена Проклова попала в реанимацию одной из столичных больниц. Врачи после проведения обследования сообщили, что артистка театра и кино перенесли инсульт. Медики сделали все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние. Сейчас Проклова уже идет на поправку. Уже в марте она надеется выйти на сцену.

По словам врача Игоря Поникаровского, Проклову ждет длительный реабилитационный период. В то же время вряд ли удастся в полной мере избежать негативных последствий.

Скорее всего, у знаменитости был один из трех видов инсульта. Он надеется, что все функции восстановятся на 95%. Инсульт все равно оставляет за собой какие-либо остаточные явления. Реабилитацию желательно проходить в условиях санатория. На постоянной основе звезде отечественного кинематографа придется принимать сосудорасширяющие препараты и лекарства для предотвращения головокружения.

Как правило, человек возвращается к привычному образу жизни через три месяца. Если не страдают двигательные и интеллектуальные функции, то будет присутствовать небольшая шаткость при ходьбе и головокружение, сообщает «Пятый канал».

Проклова испытывает на себе всю негативную симптоматику. Не так давно знаменитость призналась, что ее постоянно тошнит. В то же время она не теряет оптимистического настроя.

Источник: www.5-tv.ru