 

В ВОЗ призвали снять ограничения на международные перевозки

20.01.2022, 13:50, Новости дня
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Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения призвал снять ограничения на международные перевозки, введенные из-за штамма «омикрон», как неэффективные и способствующие экономическому и социальному стрессу, говорится в заявлении чрезвычайного комитета.

«Неспособность ограничений на поездки, которые были введены после обнаружения варианта «омикрон», предотвратить международное распространение вируса, демонстрирует неэффективность таких мер с течением времени. Ограничительные меры для поездок, к примеру, необходимость ношения масок, тестирование, карантин и требование вакцинации, должны основываться на оценке риска и не возлагать финансовое бремя на путешественников в соответствии со Статьей 40 Международных медико-санитарных правил», – цитирует РИА «Новости» заявление ВОЗ.

Из-за неравномерного распределения вакцин в мире ВОЗ вновь призвала «не требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 для международных поездок в качестве единственного способа или условия, разрешающего международные поездки».

Эксперты подчеркнули, что хотя существующие вакцины по-прежнему эффективны, они не полностью устраняют риск передачи SARS-CoV-2. Поэтому необходима скоординированная глобальная стратегия для обеспечения защиты населения, подверженного высокому риску, с особым вниманием к странам с низким уровнем вакцинации, особенно тем, где этот показатель ниже 10%.

Также в ВОЗ призвали  тщательнее отслеживать передачу COVID-19 между животными и людьми, и вести целенаправленный эпиднадзор за животными, которые потенциально могут быть носителями или резервуарами для вируса.

По оценке ВОЗ, мониторинг в режиме реального времени и обмен данными о передаче и эволюции SARS-Cov-2 у животных поможет глобальному пониманию эпидемиологии вируса, своевременному выявлению новых вариантов в популяциях животных и определению рисков для здоровья населения.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что считает вероятным появление новых вариантов коронавируса в условиях наблюдающегося быстрого распространения штамма «омикрон» в мире.



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