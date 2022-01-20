СК попросил заочного ареста подозреваемого в убийстве Талькова

Следователи внесли ходатайство в суд о заочном аресте обвиняемого в убийстве певца Игоря Таолькова Валерия Шляфмана, сообщили в следственном управлении СК по Петербургу.

«Следствие ходатайствует в суде об избрании в отношении Шляфмана меры пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции либо с момента задержания на территории РФ», – сообщается на сайте ведомства.

Согласно версии следствия, в октябре 1991 года Шляфман, представлявший интересы певца, поспорил с Игорем Малаховым, который также представлял интересы одной из исполнительниц. Конфликт возник из-за очередности выступления во дворце спорта «Юбилейный».

«Валерий Шляфман вырвал из рук Игоря Малахова револьвер системы «Наган» с целью его убийства на почве личных неприязненных отношений в связи с произошедшим конфликтом, осознавая опасность применения огнестрельного оружия для жизни других людей, произвел выстрел в Малахова, в результате которого причинил Талькову огнестрельные ранения руки и груди, повлекшие его смерть на месте происшествия», – указали в СК.

Шляфман препятствовал расследованию, создавая «доказательства», изобличающие Малахова в убийстве Талькова. Он свидетельствовал о производстве Малаховым выстрела в Талькова, склонял других к даче аналогичных показаний, прятал в гримерке Талькова револьвер.

«В 1992 году Шляфман скрылся от органов следствия и уклонился от явки для участия в следственных действиях, покинул место своего постоянного жительства в Москве, выехал на Украину, где по месту своего рождения в городе Бердичев Житомирской области получил соответствующие документы и переехал для постоянного проживания в Израиль, где проживает безвыездно до настоящего времени, продолжая скрываться от органов следствия за пределами Российской Федерации», – заключили в ведомстве.

Ранее в Израиле сообщили, что готовы рассмотреть запросы из РФ по расследованию дела об убийстве певца Игоря Талькова.

Тальков погиб 6 октября 1991 года, он был застрелен. Виновником считали сбежавшего в Израиль концертного директора Валерия Шляфмана, но позже появилась версия о случайным выстреле, произведенным телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым.

Между тем, есть свидетельства охранников и друзей Талькова, которые подвергают критике версию о том, что звезду убил Малахов.