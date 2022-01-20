 

СК попросил заочного ареста подозреваемого в убийстве Талькова

20.01.2022, 13:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следователи внесли ходатайство в суд о заочном аресте обвиняемого в убийстве певца Игоря Таолькова Валерия Шляфмана, сообщили в следственном управлении СК по Петербургу.

«Следствие ходатайствует в суде об избрании в отношении Шляфмана меры пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции либо с момента задержания на территории РФ», – сообщается на сайте ведомства.

Согласно версии следствия, в октябре 1991 года Шляфман, представлявший интересы певца, поспорил с Игорем Малаховым, который также представлял интересы одной из исполнительниц. Конфликт возник из-за очередности выступления во дворце спорта «Юбилейный».

«Валерий Шляфман вырвал из рук Игоря Малахова револьвер системы «Наган» с целью его убийства на почве личных неприязненных отношений в связи с произошедшим конфликтом, осознавая опасность применения огнестрельного оружия для жизни других людей, произвел выстрел в Малахова, в результате которого причинил Талькову огнестрельные ранения руки и груди, повлекшие его смерть на месте происшествия», – указали в СК.

Шляфман препятствовал расследованию, создавая «доказательства», изобличающие Малахова в убийстве Талькова. Он свидетельствовал о производстве Малаховым выстрела в Талькова, склонял других к даче аналогичных показаний, прятал в гримерке Талькова револьвер.

«В 1992 году Шляфман  скрылся от органов следствия и уклонился от явки для участия в следственных действиях, покинул место своего постоянного жительства в Москве, выехал на Украину, где по месту своего рождения в городе Бердичев Житомирской области получил соответствующие документы и переехал для постоянного проживания в Израиль, где проживает безвыездно до настоящего времени, продолжая скрываться от органов следствия за пределами Российской Федерации», – заключили в ведомстве.

Ранее в Израиле сообщили, что готовы рассмотреть запросы из РФ по расследованию дела об убийстве певца Игоря Талькова.

Тальков погиб 6 октября 1991 года, он был застрелен. Виновником считали сбежавшего в Израиль концертного директора Валерия Шляфмана, но позже появилась версия о случайным выстреле, произведенным телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым.

Между тем, есть свидетельства охранников и друзей Талькова, которые подвергают критике версию о том, что звезду убил Малахов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Барр: при голосовании по почте может быть нарушена тайна

18.10 / СК возбудил дело по факту истязания четырехлетней девочки в Москве

01.12 / Украина впервые закупила вооружение через НАТО

16.11 / В США уверены — Пекин наращивает ядерный арсенал, чтобы догнать Москву и Вашингтон

08.02 / 7 февраля боевики четыре раза нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС

08.12 / Гривна впервые за две недели укрепилась по отношению к доллару

22.10 / Рябков заявил о неготовности США к продлению СНВ-3

03.09 / Минобороны Украины тестирует онлайн-сервис для призывников, военнообязанных и резервистов

04.06 / «Ростех» и «Ростелеком» договорились совместно развивать 5G в России

27.10 / Ученых наградили за скрытность подлодок – носителей «Цирконов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика