Совет муфтиев призвал пожалеть делающих фото в нижнем белье у мечетей

Людей, устраивающих провокационные фотосессии на фоне храмов и мечетей, нужно пожалеть, а также обратиться к их родственникам, не давшим им должного воспитания, считает руководитель пресс-службы Совета муфтиев РФ (СМР) Гульнур Газиева.

Ранее в соцсетях распространился видеоролик с фотосъемкой девушки в балаклаве, нижнем белье и чулках на фоне Московской соборной мечети. Газиева отметила, что не видела фотосессии лично. В Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ сообщили, что в настоящее время в мечети и ее окрестностях все спокойно, общественный порядок соблюден.

«Давайте этих людей пожалеем. Давайте обратимся к их близким и родным, если вовремя их не воспитали, не дали им занятия, не заполнили их тем, что конструктивно, продуктивно и интересно. Ведь раздеться – это ежедневная процедура, почему ее надо выносить на люди, почему у них такая потребность? Я думаю, что родственники должны просто связаться со специалистами, с медиками и лечить», – передает РИА «Новости» слова главы пресс-службы СМР.

Она отметила, что не видела фотосессии лично. «Как мне рассказали, блогер, которая это распространила, которая теперь оправдывается, что ее просто попросили, что это не ее постановка. Уже юлят, уже испугались. Это неправда, что мимо проходящий блогер какую-то другую девушку сфотографировал. Давайте понимать, что это клиника, давайте вспомним медицинский термин «эксгибиционизм», который очень много включает», – сказала Газиева. Подобные выходки, демонстрирующие пустоту человека, это «попытка компенсировать нехватку духовности, глубины, занятий», заключила она.

Ранее OnlyFans-модель Дарья Пепеляева выложила в TikTok ролик из Казани, где позирует в легинсах у мечети Кул-Шариф. Казанцы призвали жестоко наказать девушку за видео. Председатель Союза мусульманских женщин РФ Наиля Зиганшина заявила, что молодежь нужно не наказывать за такие видео, а учить уважительно относиться к истории и к духовности.