 

«Если вторгнутся, они заплатят»

20.01.2022, 13:40, Разное
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Байден предупредил об ограничениях для РФ в использовании доллара в случае нападения на Украину.

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции заявил, что США готовят против РФ серьезные санкции в случае нападения на Украину. Трансляция конференции, которая длилась почти два часа, проходила на YouTube канале Белого дома.

«Он (Путин — Ред.) никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг», — пояснил он. Байден, в частности, он предупредил Россию о «катастрофических последствиях» при нападении на Украину. Москва столкнется с «жесткими экономическими последствиями». По его словам, российские банки не смогут проводить операции с долларами: «Если они вторгнутся, они заплатят.

Их банки не смогут иметь дело с долларом», — пояснил американский лидер.

Вступление Украины в НАТО в ближайшее время маловероятно, добавил он, США также не намерены сокращать свое военное присутствие в Европе.

При этом Байден выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин все еще не хочет полноценной войны. Также президент США рассказал, что рассматривает возможность проведения саммита с Путиным, так как в ходе прошлых встреч такая возможность рассматривалась в случае необходимости.

Пресс-конференция Байдена состоялась по случаю первой годовщины со дня его вступления в должность главы государства.

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С 10 по 13 января прошли переговоры США, НАТО и ОБСЕ с Россией. Переговоры РФ и США по контролю над вооружениями и ситуации в Украине состоялись 10 января в Женеве, США на встрече представляла замгоссекретаря США Венди Шерман, а Россию — замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В Брюсселе 12 января прошло заседание Совета Россия—НАТО, встреча в рамках ОБСЕ состоялась 13 января в Вене. Со стороны РФ переговоры вела межведомственная делегация с участием министерства и военных.

Источник: Новая газета



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