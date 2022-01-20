Мнение: Кому выгодна война России с Украиной?

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение, в котором призвал жителей Украины не поддаваться панике, успокоиться, «выдохнуть», не верить фейкам и «не бежать за гречкой».

«Сейчас все новости и информационное пространство заполнены одинаковыми сообщениями — про войну с Россией. Про то, что вторжение может начаться уже завтра, что это точно». Но, по словам Зеленского, это не новость, Украина, мол, уже восемь лет живет с такой угрозой. «Сейчас нападают не на наши земли, а на наши нервы», — добавил президент Украины.

Но при этом Зеленский призвал сенаторов США, недавно посетивших Киев, не ждать нападения России на Украину и ввести санкции уже сейчас.

Про новые санкции против России говорил и президент США Джо Байден на своей пресс-конференции, приуроченной к годовщине вступления Байдена в должность главы государства. Но не сегодня и не сейчас. А именно в случае нападения России на Украину.

«Путин никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг», — заявил Байден, предупредив о «катастрофических последствиях». Мол, Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями». Мол, российские банки не смогут проводить операции с долларами: «Если они вторгнутся, они заплатят. Их банки не смогут иметь дело с долларом».

Но при этом Байден считает, что президент России Владимир Путин все еще не хочет полноценной войны.

Согласен с Байденом. Путин не хочет войны России с Украиной. И не только он. Едва ли в России есть трезвомыслящие серьезные политики, готовые к публичным призывам начать войну с Украиной. Хотя бы потому, что в этой войне нет никакого смысла. Потому что война не решает ни одной проблемы. Но создаст новый ком проблем, которые будут нарастать лавинообразно. Чтобы просчитать подобный сценарий развития событий, не надо быть гениальным политиком или гроссмейстером политического прогнозирования.

Выходит, что войны никто не хочет. Ни на Украине, ни в США, ни в России. Но разговоров о предстоящей войне очень много. Может, потому что никто не хочет воевать, но вот разговоры о возможной войне Украины с Россией выгодны всем? И Украине, и США, и даже России.

Украине эти разговоры выгодны, потому что позволяют консолидировать нацию перед угрозой внешней агрессии, отвлечь население от проблем в экономике и пр. США выгодны, потому что под разговоры о нападении России на Украину, США може нарастить своей присутствие в Европе. Ну а России эти разговоры выгодны, потому что благодаря им, Кремль остается в центре мировой публичной политики, на слуху, ведет переговоры о безопасности в Европе… А не было бы этих разговоров, Россия исчезла бы с мировой информационной повестки, была бы задвинута на обочину информационных потоков…

Фотография отсюда

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