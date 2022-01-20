Ксения Собчак и Константин Богомолов добрались до Патагонии

После полноценного январского катания в Куршевеле супруги отправились на другой континент – в Южную Америку. Словно оправдываясь за долгие каникулы, Ксения опубликовала фото из самолета, держащего курс на Аргентину, с подписью, что раз она работает много и упорно, то и отдыхает масштабно. Путешествие для Собчак и Богомолова было организовано индивидуально, “под ключ”. Сначала они побывали в Буэнос-Айресе, а затем полетели в Калафате, откуда и начался путь в удивительный географический регион, принадлежащий двум государствам – Аргентине и Чили.

Тающий ледник в Патагонии – настоящее чудо света. Этим кускам, создавшим огромное пресное озеро, примерно 400 лет. В день они сдвигаются на один метр, а путь в 30 километров держат с Андских вершин, – написала Ксения в Instagram.

Оказывается, долго смотреть можно не только на огонь, но и на ледник. Пожалуй, это одно из самых красивых мест в мире где я когда-либо была.