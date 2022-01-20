 

Королева Рания появилась на публике в пальто за 3500 рублей

20.01.2022, 13:22, Разное
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Королева Иордании Рания совершила свой второй официальный выход в наступившем году. Ее Величество отправилась в муфахазу (область) Эль-Балка на севере страны, где посетила женский кооператив Tal Al Rumman. 

Для встречи 51-летняя королева выбрала соответствующий, очень демократичный наряд. На Рании в этот день были черные брюки прямого кроя Alexander Wang, которые она надевала уже не один раз, кеды Nike и пальто-рубашка Zara, стоимость которого не превышает 40 евро, то есть по нынешнему курсу примерно 3500 рублей. Цвет пальто был выбран самый модный – Very Peri, который в декабре был объявлен институтом цвета Pantone оттенком 2022 года. Подборку нарядов аналогичного цвета смотрите в нашей подборке. 

Свой простой образ королева дополнила неброскими аксессуарами – небольшими золотыми серьгами с жемчугом. Также на протяжении всей встречи Рания была в черной медицинской маске.

Королева Рания

Называя королеву Ранию одной их самых стильных среди монарших особ современности, модные критики отмечают не только ее способность подбирать актуальные наряды, но и талант одеваться уместно ситуации. Так, иорданская королева на официальном на встрече с посланником ЮНЕСКО Шейхой Мозой в октябре прошлого года появилась в янтарном брючном костюме от бренда Erdem за три тысячи евро, а для посещения базара в городе Эс-Салте на прошлой неделе – пальто-рубашку украинского бренда BEVZA из коллекции осень-зима 2021 года за 624 евро. Нынешний образ королевы можно назвать, пожалуй, самым доступным из последних. 

Отметим, что деятельность кооператива Tal Al Rumman направлена на помощь женщинам. В нем каждая может пройти обучение и получить новые навыки, обрести тем самым новую профессию. Кроме того, у кооператива есть банк одежды для малообеспеченных семей района.



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