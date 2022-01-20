Мишустина попросили установить памятник академику Басову

Общественники напомнили, что в 2022 году исполняется 100 лет со дня рождения Николая Басова. Ученый стал основоположником квантовой электроники, благодаря которой изобрели лазеры, одним из первых он предложил использовать полупроводники в качестве активной среды для лазеров.

Движение просит реализовать в 2022 году памятные мероприятия на малой Родине академика – в городе Усмань Липецкой области, в Воронеже, где будущий академик окончил школу и откуда ушел на фронт, а также по месту его научной деятельности в Москве и городе-наукограде Троицк.

Учреждение персональных стипендий имени Басова станет отличным стимулом для молодых ученых, повысит престиж учебной и научной деятельности и окажет позитивное влияние на их профессиональный рост и патриотический настрой, уверен председатель “Сильной России” Антон Цветков.

“Имя дважды Героя Социалистического труда академика Николая Басова навечно вписано в историю не только отечественной, но и мировой науки. Он явился пионером и предтечей создания целой отрасли – квантовой электроники. Басов сильно опережал свое время, всегда умел смотреть за горизонт, в день завтрашний”, – сказал член высшего совета движения, Герой Социалистического Труда Геннадий Баштанюк.