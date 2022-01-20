 

Во второй круг парного разряда Australian Open пробились три украинки, двое из них играют в паре

20.01.2022, 13:14, Новости дня
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Играющим в паре Костюк и Ястремской удалось переиграть сеяную восьмой пару американок Кори Гауфф и Кэти Макнелли. Поединок продолжался все три сета и завершился со счетом 5:7, 6:4, 7:5.

Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко из Латвии в двух сетах – 6:3, 6:1 – разобрались с Джил Тайхманн и Викторией Голубич из Швейцарии.

Еще две украинки не сумели одолеть первый круг парного разряда Australian Open.

Сеяные 12-ми Надежда Киченок и ее партнер Сания Мирза из Индии со счетом 4:6, 6:7 проиграли словенкам Кайе Юван и Тамаре Зиданшек.

Ангелина Калинина и Варвара Грачева из России уступили паре Виктория Кузьмова (Словакия) / Вера Звонарева (Россия). Результат игры – 2:6, 4:6.

Во втором круге Australian Open Костюк и Ястремской предстоит играть с итальянкой Жасмин Паолини и британкой Хезер Уотсон, а Людмиле Киченок с партнером – против Шелби Роджерс из США и Петрой Мартич из Хорватии.

Контекст:

Турнир серии Grand Slam Australian Open проходит с 17-го по 30 января в Мельбурне на хардовом покрытии, общий призовой фонд соревнований составляет около $54 млн.

В одиночном разряде турнира в третий круг вышли две украинки – Элина Свитолина и Марта Костюк.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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