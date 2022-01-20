 

Помощница Прохора Шаляпина заявила, что брак с Татьяной Дэвис был фиктивным

20.01.2022, 13:10, Разное
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Помощница известного российского певца Прохора Шаляпина пояснила о том, что его брак с бизнес-вумен Татьяной Дэвис был фиктивным. Откровенное признание она сделала в рамках ток-шоу «На самом деле».
Шаляпин обещал, что будет жить с Дэвис в роскошной квартире и у них будет своя усадьба. Однако все эти блага появятся только после свадьбы. В эфире программы помощница артиста заявила, что брак был фиктивным. Шаляпин в свое оправдание сказал, что мог пообещать все, что угодно после выпитого алкоголя. Кроме этого, артист состоял в романтических отношениях и со своей помощницей.

Слова девушки были проверены на детекторе лжи. Результаты экспертизы показали, что все сказанное неправда.

Ранее в эфире данной же программы Шаляпина обвинили в том, что он отравил Татьяну Дэвис. По словам брата артиста, однажды исполнитель обратился к знакомому фармацевту, у которого спросил, как можно незаметно убить человека. В еду бизнес-вумен якобы добавлялись какие-то таблетки.

Татьяна Дэвис попала в больницу через несколько дней после свадьбы с Прохором Шаляпиным. Предполагается, что на торжестве она заболела коронавирусом. Состояние жены Шаляпина ухудшалось с каждым днем. В середине августа она впала в кому, а в сентябре ее не стало, пишет портал «Слово и дело».



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