 

МВД подтвердило задержание подозреваемого в убийстве кубанского тиктокера

20.01.2022, 13:06, Новости дня
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Разыскиваемый по подозрению в убийстве и нападениях на сотрудников полиции житель Краснодарского края задержан, подтвердила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками ГУ уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Краснодарского края при участии регионального УФСБ задержан ранее судимый местный житель, находящийся в федеральном розыске. Ему инкриминируется совершение убийства, применение насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений и серии краж на территории региона», – цитирует Волк ТАСС.

Ранее сообщалось, что кубанский тиктокер Алексей Щетинин, разыскивавшийся по делу об убийстве пенсионера, хищении у него драгоценностей и ранении полицейских, задержан. Это также подтверждала супруга подозреваемого.

В октябре СУ СК по Краснодарскому краю сообщало об объявлении в розыск мужчины, известного в СМИ как тиктокер Алексей Щетинин. Он прославился роликом с тещей, которая бежит к нему пить пиво.



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