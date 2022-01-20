Шойгу отчитался о поступлении в войска 5 тыс. новых единиц техники за год

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы в 2021 году получили более 5 тыс. новых и модернизированных единиц вооружения, военной и специальной техники.

«Среди них 900 боевых бронированных машин, три современные подводные лодки, включая атомный подводный крейсер «Князь Олег», вооруженный баллистическими ракетами «Булава», четыре надводных корабля, 10 боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения», – передает ТАСС слова Шойгу, открывшего единый день приемки военной продукции.

По его словам, от промышленности получены 151 единица новой и модернизированной авиационной техники, в том числе 77 самолетов, 29 вертолетов, 45 комплексов с беспилотными летательными аппаратами. «Четыре модернизированных ракетоносца Ту-95МС, три береговых ракетных комплекса «Бастион», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь», – перечислил министр, говоря об итогах минувшего года.

«Оснащенность армии и флота современным вооружением повысилась до 71,2%, а стратегических ядерных сил – до 89,1%. Исправность военной техники поддерживается на уровне 95%», – сказал министр.

Он отметил, что новая боевая техника, поступающая из промышленности, «интенсивно эксплуатируется и хорошо зарекомендовала себя в ходе различных проверок боеготовности, учений, тренировок, военно-прикладных соревнований». Говоря об итогах 2021 года, Шойгу напомнил, в частности, что завершено перевооружение первого полка на ракетный комплекс «Авангард» с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками.

«Сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный самолетами МиГ-31И с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», – отметил министр обороны. Работа в условиях пандемии Он отметил, что надлежащая работа проделана в условиях ограничений, связанных с COVID-19.

«Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, организована надежная и надлежащая работа предприятий промышленности и органов военного управления, обеспечены заданные темпы выполнения гособоронзаказа», – констатировал министр.

На совещании в четверг, сказал он, будут подведены итоги приемки и поступления в войска в 2021 году вооружения и военной техники, а также завершения строительства объектов инфраструктуры.

«Возведено более 690 объектов сил и средств ядерного сдерживания. Оборудованы места для размещения поступающих в войска вооружения и техники», – сказал Шойгу. По его словам, «в интересах Ракетных войск стратегического назначения поставлены на боевое дежурство шахтные пусковые установки стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях». «Мероприятия продолжаются в Новосибирске, Нижнем Тагиле, Иркутске, Тейково и других регионах», – сказал министр.

Говоря о строительстве объектов для нужд вооруженных сил, он сообщил, что в 2021 году построено и передано в эксплуатацию 3030 зданий и сооружений. «В приоритетном порядке реализованы мероприятия в рамках Государственной программы вооружения», – отметил Шойгу.

Он, в частности, сообщил, что «в рамках развертывания Единой космической системы завершено строительство сооружений второго этапа Западного модернизированного командного пункта». «Кроме того, продолжено развитие аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота, инфраструктуры арктической группировки», – сказал Шойгу.

По словам министра, «реализация мероприятий в военных округах и на Северном флоте позволила обеспечить размещение личного состава и военной техники на фондах жилой и парковой зон военных городков, улучшить материально-техническую базу учебных заведений министерства обороны». Также удалось повысить качество жилищных условий и медицинских услуг для военнослужащих и членов их семей», сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что «все задачи, поставленные перед Военно-строительным комплексом в 2021 году, выполнены в полном объеме». «Таким образом, системный подход к реализации запланированных мероприятий позволил обеспечить качественное развитие вооруженных сил», – констатировал министр обороны.

Как сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, бригадный и два дивизионных комплекта оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер-М» получили в четвертом квартале 2021 года Сухопутные войска России.

«Поставлены один бригадный и два дивизионных комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», – доложил Криворучко Шойгу на едином дне приемки военной продукции.

Также войска получили «один бригадный комплект зенитного ракетного комплекса «Бук-МЗ», два дивизионных комплекта зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ», один бригадный комплект переносного зенитного ракетного комплекса «Верба», сказал Криворучко. Кроме того, по его словам, поставлены 143 новых и 166 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники, 944 новых и 94 отремонтированных автомобилей, 104 новых и 35 отремонтированных единиц ракетно-артиллерийского вооружения, более 850 тыс. единиц носимого вооружения, экипировки, ракет и боеприпасов. Вся перечисленная выше боевая техника поставлена в интересах Сухопутных и Воздушно-десантных войск.

Ранее Шойгу сообщил, что укрепление сил общего назначения ВС РФ в 2022 году продолжится, запланировано поступление свыше 1 тыс. единиц техники, в том числе пяти дивизионных комплектов зенитной системы С-400.