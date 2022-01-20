Кремль призвал США ответить по гарантиям безопасности в ближайшие дни

Москва все еще ждет письменного ответа от Соединенных Штатов и НАТО по гарантиям безопасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле надеются, что получат его на днях – «не обязательно завтра, может быть, и на следующей неделе», передает РИА «Новости».

«Время имеет [значение]. Мы говорим о том, что мы ожидаем получить это на днях, совершенно не обязательно завтра», – сказал Песков.

По его словам, США готовы обсуждать ряд вопросов, но они не принципиальные для России. «Действительно есть и сигнализируется определённая готовность обсуждать некоторые вопросы, связанные с этой ситуацией, со стороны Вашингтона, со стороны НАТО и так далее, что, наверное, относится к позитивной стороне. Но дело в том, что вот эта готовность обсуждать вопросы, она не распространяется на вопросы, которые носят первостепенное значение для нас», – сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения РФ по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент РФ Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.