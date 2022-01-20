Правильная опека – Личное мнение

Неделю я «переваривала» ваши комментарии по поводу детей, которых отправляют на воспитание к бабушкам, и вот, что скажу.



Фото: istockphoto.com

Конечно, маленькими детьми мать должна заниматься лично. Да какая карьера?! Да какие, блин, гастроли? Если стала матерью, будь рядом — это священный долг.

С этим спорить может только мать-кукушка, согласны?

Но вопрос — до скольки лет женщина должна плотно опекать ребёнка?

Ведь бывает — и бывает часто! — мать не может отлипнуть от огромного детины. В пять лет — кашку с подбородка вытирает. В десять — попку моет. Ему сорок — она всё никак не может дать ему самостоятельно жить.

Где тот рубеж, когда благо перерождается в зло?

У нас не принято хвалить условный коллективный Запад, но чего не отнять, на мой взгляд, одного правильного момента.

Окончил школу — уехал в колледж. Всё, началась самостоятельная жизнь взрослого человека, который сам отвечает за свою жизнь.

Гиперопека не лучше, а зачастую и хуже равнодушного воспитания, когда родители сбагрят ребёнка бабкам. В этом случае, человек лишается самостоятельности. Иными словами — своей полноценной жизни, которую вместо него самого, проживает гиперопекающая его мать.

Хочешь сделать своему ребёнку хорошо? Опекай до окончания школы. Но потом — отпусти. И лучше, как можно дальше.

Я, конечно, уважаю нашу систему образования, но будь у меня ребёнок, я бы всё сделала, что он учился в зарубежном колледже.

Во-первых, подальше от меня и моего жизненного опыта, которым я бы его задолбала. Во-вторых, качественное образование и признаваемый во всём мире диплом откроют ему все возможности жить, как он хочет.

Подруга у меня — прекрасный врач. В России получает слёзы, а в США была бы уже миллионершей.

Друг у меня — отличный юрист. Был бы уже миллионером в Лондоне, но у него ипотека — в Питере.

Такова жизнь, ничего не поделаешь. Ребёнок тратит те же усилия, тому же учится, но где он это сделал, имеет ключевое значение.

Буквально на днях, 5 февраля, мои хорошие друзья из ITEC проводят выставку: «Обучение за рубежом». Каникулы, школы, вузы.

Участие — бесплатное. Начало в 11:00. До 18 — целый день, в общем. Для участия нужно только заранее зарегистрироваться на сайте.

На мероприятии вам ответят, в какую страну отправить ребёнка в колледж. Как подготовиться, что нужно, с чего начать, и чем закончить. Как выбрать программу? А как само учебное заведение? Какие требования есть, чтобы выполнив их, повысить шансы на зачисление?

И всё это, повторю, бесплатно — бесценная информация.

На выставке будут представители школ и университетов Великобритании, Ирландии, США, Канады, Нидерландов, Швейцарии — более 40 учебных заведений. Эксперты по каникулярным программам, среднему и высшему образованию.

Вы узнаете, чем может быть полезна для поступления каникулярная программа. По школам — почему обучение там важно. По вузам — вы лично сможете пообщаться с представителями ведущих вузов Великобритании, США, Швейцарии, Испании, Германии. Задать им свои вопросы, всё лично выяснить.

Это реально уникальная выставка — я буду искренне рада, когда лет через 20 вы скажете мне спасибо за то, что ваш ребёнок получил по моему совету образование.

А до скольки лет опекали вас? Как это сказалось на вашей жизни, карьере?

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