Летиция Каста, Эмили Ратажковски и дочь Пола Уокера Мидоу на показе Ami в Париже

Вчера вечером в рамках мужской Недели моды в Париже прошел показ бренда Ami. Креативный директор Александр Матиусси выбрал местом действия историческое здание города – Дворец Броньяр, который раньше назывался Биржевым дворцом. Его построили в 1825 году и первое время в нем находилась Парижская фондовая биржа.

И хотя это был показ мужской коллекции сезона осень-зима 22/23, Матиусси решил представить и женские модели, некоторые из которых, в принципе, можно назвать агендерными. По подиуму в нарядах Ami прошлись как модели, так и знаменитости. Среди них были Эмили Ратажковски, Мика Шнайдер, Палома Эльсессер, дочь Пола Уокера Мидоу, которая в конце октября вышла замуж, а также французская актриса Изабель Аджани. Закрывала показ легендарная модель Летиция Каста. Последнее время Летиция редко появляется на публике – впервые после рождения четвертого ребенка она появилась на Каннском кинофестивале в июле, где вместе с супругом Луи Гаррелем представила их совместную полнометражную картину. Но на подиум в новом качестве – матери четверых детей – она вышла лишь накануне. Она представила черный комбинезон без бретелей и меховую накидку, спущенную ниже локтей. Образ дополнила красная помада и прямые распущенные волосы.

Мидоу Уокер Летиция Каста

Новая коллекция Ami получилась универсальной и ready-to-wear, причем многие из моделей можно включить в свой “рабочий” гардероб для офиса или деловых встреч: комбинезонвы, брючные костюмы, пиджаки с юбками, удлиненные жакеты. Каплю игривости удалось добавить за счет вкраплений кислотного зеленого, оранжевого и красного цветов и романтичных платьев-комбинаций. Та же цветовая палитра касается и мужской части коллекции.

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