Пётр Порошенко выпустил фильм-расследование о дворце Зеленского

Украинский оппозиционный депутат Пётр Порошенко опубликовал на своём YouTube-канале двухчасовой фильм, раскрывающий тайное имущество президента Украины Владимира Зеленского.

За первые сутки ролик посмотрело 150 млн украинцев.

Фильм повествует о дворце в посёлке Жовтое Ровенской области, который, по утверждению авторов, принадлежит украинскому лидеру. Его площадь составляет 3000 кв. метров, на территории комплекса расположен теннисный корт, вертолётная площадка, поле для гольфа, киностудия «95 квартала» и причал для океанических лайнеров. Судя по фотографиям, показанным в фильме, интерьеры дворца воспроизводят некоторые залы Лувра, Петергофа, Версаля и Пражской библиотеки.

Пресс-служба Зеленского опровергла связь президента с объектом, а олигарх Игорь Коломойский заявил, что показанное здание является принадлежащим ему санаторием для ветеранов АТО.

– Это полная х…ня (ерунда – ред.) У Зели отродясь не было дворца на Украине. Он что, псих? Есть Лазурка, есть Эмираты. Кому нужно это с…ное (богом забытое – ред.) Жовтое? Нормальные пацаны там дворцы не строят, а мне такой подарок ему сделать было бы западло, – рассказал Коломойский.

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