“Никто не может спрогнозировать, когда пандемия пойдет на спад”. В “Метинвесте” заявили, что продолжат поставлять кислород в больницы

С увеличением числа больных коронавирусной инфекцией компания начала вместе с Министерством здравоохранения поставлять кислород в разные регионы Украины.

“Меткомбинат имени Ильича продолжает выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению больниц кислородом. Это постоянная и безвозмездная помощь системе здравоохранения, а самое главное – тысячи спасенных жизней”, – отметила и.о. директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича Елена Кондалова.

Меткомбинат “Азовсталь” приступил к отгрузке жидкого кислорода медучреждениям страны в октябре 2021-го и до конца года передал больницам Мариуполя, Авдеевки, Лимана, Покровска, Волновахи, Константиновки, Киева, Ивано-Франковска, Сум, Винницы, Мирнограда и Чернигова 563 тонны.

“На сегодняшний день никто не может точно спрогнозировать, когда пандемия коронавируса пойдет на спад и мы сможем вернуться к прежнему ритму жизни. Но группа “Метинвест” может гарантировать, что продолжит выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению больниц жизненно необходимым для выздоровления пациентов кислородом, пока в этом будет потребность”, – отметил директор по персоналу и администрации “Азовстали” Иван Голтвенко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 20 января в Украине подтвердили почти 3,8 млн случаев COVID-19 (18 479 – за последние сутки), умерло около 98,8 тыс. человек.

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