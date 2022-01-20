“Надо проверять, что там происходит с “нижним братом”. Помыть, подмыть”. Усик рассказал о половом воспитании своих сыновей

“Для девочки мама должна объяснить, что такое дни, которые дни и все остальное. [Жена] Екатерина объяснит со своей, я со своей – ну слушай, такие вещи надо с пацанами проверять, что там происходит с нижним братом. Как там, что у него, все эти движухи. Да мне вообще никто этого не рассказывал”, – заявил Усик.

“А ты знаешь, что его нельзя называть “нижний брат”?” – рассмеялась Ефросинина. – Не “нижний брат”. Пенис”.

“А! Да! Точно. Кстати, жена так говорит. Точно, я вспомнил”, – согласился Усик.

Он также уточнил, что следит за гигиеной сыновей.

“Помыть, подмыть – это каждый день должно быть. Смотреть развитие, как отворачивается. Я с ними разговариваю. Он в душе моется, я говорю: “Быстро мой, вот это делай”. Он: “Ой, папа!”. Я: “Ты чего? Смотри, у меня такой же!”. Об этом надо говорить, иначе они узнают у тех людей, которые некомпетентны в этом” – рассказал боксер.

ВИДЕОВидео: Маша Ефросинина / YouTube

Контекст:

Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

Вместе с женой Катериной воспитывает дочь Елизавету (2010) и двоих сыновей, Кирилла (2013) и Михаила (2015). Александр и Екатерина Усик поженились в 2009 году, а спустя 10 лет обвенчались. По словам Усика, он всегда знал, что Катерина будет его женой.

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