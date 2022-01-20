“Ох, Кристи, ты попала. Дальше будет тяжелее”. Асмус призналась, что не может справиться с пагубной зависимостью и попросила о помощи

“Я начала курить. В 33 года. До этого даже не держав сигарету в руках”, – подчеркнула она.

Асмус рассказала, что пагубная привычка появилась во время съемок в сериале “Люся”, где ее героиня курит.

“Я сыграла оторву, которая чуть ли не в каждом кадре курит, бухает, ну и всякое такое. (…) Незаметно для себя стала вне кадра стрелять сигаретку. А потом купила первую пачку… И вот уже семь месяцев я курю. Я вообще не верила в эту зависимость, пока не столкнулась с ней. Я думала, люди не бросают просто потому, что не хотят. Короче, пипец”, – подытожила она.

Актриса отметила, что большей глупости в 33 года совершить было нельзя.

“Ах, да! Хорошая новость! Я бросаю. С понедельника. Нет, со следующего. Ну, ок, максимум после тяжелого проекта в феврале. А-а-а! Помогите!” – написала Асмус.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

“Ох, Кристи, ты попала… Говорю тебе как курильщица с 25-летним стажем… Бросать надо сейчас. Дальше будет тяжелее!” – прокомментировала пост российская актриса Дарья Повереннова.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

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