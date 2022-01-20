Врач Крюков рассказал, что делать при первых признаках «Омикрона»

ЛОР-врач Андрей Крюков рассказал, что необходимо делать при появлении первых признаков «Омикрона». Сообщается, что признаки заболевания похожи на ОРВИ, в обоих случаях лечиться нужно сразу.

В Москве начал активно распространяться «Омикрон». Обычно этот вариант коронавируса протекает в легкой форме, гораздо реже может потребоваться госпитализация, однако заразность штамма более высокая. Врач заявил, что нужно более тщательно следить за своим самочувствием. Если человек заметит первые симптомы, то нужно сразу же начать терапию.

Симптомы «Омикрона» очень похожи на простуду. Речь идет о першении в горле, заложенности носа. Лечиться в данном случае необходимо привычными способами. Для того, чтобы уменьшить воспалительный процесс в горле, нужно применять антисептические растворы. Полоскать горло необходимо 4-5 раз в день. Чтобы избавиться от болевых ощущений, допускается рассасывание таблеток или же использование спреев с анестетиком.

Заложенность носа хорошо снимают сосудосуживающие капли или же спреи на основе солевого раствора. При этом стандартные капли можно использовать максимум семь дней, чтобы организм не привык к действующему веществу.

Врач напомнил, что при легкой форме заболевания не нужно пить антибиотики. Эти препараты может назначить только врач, если того потребует состояние пациента. Дома важно регулярно делать влажную уборку и проветривать помещение.

Источник: aif.ru