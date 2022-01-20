МЧС начало проверки после жалоб сотрудников Камчатского спасательного центра на поборы

В спасательном центре на Камчатке начались проверки регионального ГУ МЧС после жалоб сотрудников центра на поборы, сообщили в ведомстве.

Родственники сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС РФ жаловались руководителю СК РФ Александру Бастрыкину, они сообщили, что их начальство «настойчиво предлагает младшим по званию сотрудникам передавать руководству часть денежного довольствия и других выплат», передает РИА «Новости».

Глава СК поручил руководителю главного военного следственного управления СК доложить по обстоятельствам, сообщенным заявителями.

«В ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю проводится проверка по факту возможного правонарушения в спасательном центре региона. Данная проверка проводится главным управлением МЧС РФ по Камчатскому краю и Военной прокуратурой гарнизона», – указали в МЧС.

Там пояснили, что региональное следственное управление и прокуратура жалоб по этим фактам не получали.