В Молдавии ввели режим ЧП из-за энергетического кризиса

Парламент Молдавии по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за энергетического кризиса, сообщил спикер Игорь Гросу.

«Инициативу введения режима ЧП на 60 дней поддержали 50 депутатов», – цитирует РИА «Новости» Гросу.

Депутаты блока «Коммунисты и социалисты» отказались поддержать предложение правительства.

По словам вице-премьера Андрея Спыну, «Моловагаз» перечислит в четверг Газпрому 8,5 млн долларов в счет погашения долга за авансовый платеж в январе. «В общей сложности будет выплачено более 38 млн долларов в счет аванса за январь, нам останется заплатить еще 25 млн чтобы погасить долг», – цитирует ТАСС Спыну.

По его словам, кабмин делает все возможное, чтобы не допустить прекращения подачи газа потребителя и попросил Газпром дать отсрочку по долгу за январь, однако тот не согласился.

«Мы расцениваем это как недружественный шаг с их стороны в адрес Молдовагаз, где российская компания является мажоритарным акционером», – подчеркнул он.

Спыну заявил, что режим ЧП позволит правительству в срочном порядке принять решение о предоставлении «Молдовагаз» отсрочки по выплате НДС, также компании будет выплачены авансом компенсации за январь и февраль, которые предоставляются в счет потребления газа бытовым потребителям.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что «Молдовагаз» не смог договориться с Газпромом об отсрочке аванса, а также получить кредит для его выплаты.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что если «Молдовагаз» не совершит очередной платеж до 20 января, Газпром прекратит поставки газа. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Молдавии грозит отключение газа.

Напомним, в ноябре 2021 года Молдавия вовремя не перевела деньги за газ российской компании. Тогда «Молдовагаз» обратился к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо. Позже премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица просила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга.