 

В Молдавии ввели режим ЧП из-за энергетического кризиса

20.01.2022, 12:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Парламент Молдавии по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за энергетического кризиса, сообщил спикер Игорь Гросу.

«Инициативу введения режима ЧП на 60 дней поддержали 50 депутатов», – цитирует РИА «Новости» Гросу.

Депутаты блока «Коммунисты и социалисты» отказались поддержать предложение правительства.

По словам вице-премьера Андрея Спыну, «Моловагаз» перечислит в четверг Газпрому 8,5 млн долларов в счет погашения долга за авансовый платеж в январе. «В общей сложности будет выплачено более 38 млн долларов в счет аванса за январь, нам останется заплатить еще 25 млн чтобы погасить долг», – цитирует ТАСС Спыну. 

По его словам, кабмин делает все возможное, чтобы не допустить прекращения подачи газа потребителя и попросил Газпром дать отсрочку по долгу за январь, однако тот не согласился.

«Мы расцениваем это как недружественный шаг с их стороны в адрес Молдовагаз, где российская компания является мажоритарным акционером», – подчеркнул он. 

Спыну заявил, что режим ЧП позволит правительству в срочном порядке принять решение о предоставлении «Молдовагаз» отсрочки по выплате НДС, также компании будет выплачены авансом компенсации за январь и февраль, которые предоставляются в счет потребления газа бытовым потребителям.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что «Молдовагаз» не смог договориться с Газпромом об отсрочке аванса, а также получить кредит для его выплаты. 

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что если «Молдовагаз» не совершит очередной платеж до 20 января, Газпром прекратит поставки газа. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Молдавии грозит отключение газа. 

Напомним, в ноябре 2021 года Молдавия вовремя не перевела деньги за газ российской компании. Тогда «Молдовагаз» обратился к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо. Позже премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица просила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Губернатор Аляски призвал защитить «Северный Суэц» от арктической экспансии России и Китая

03.09 / “ПриватБанк” проиграл в суде $350 млн компаниям Суркисов

20.09 / В Узбекистане от коронавируса скончался заместитель премьер-министра

15.01 / Экс-супруга Валерия Меладзе рассказала о жизни после развода с ним

21.12 / МИД ответил Собчак на коллаж с Захаровой

09.07 / В Минздраве рассказали, сколько трансплантаций органов выполнили в Украине за полгода

18.07 / Вице-спикер Рады Кондратюк о количестве внеочередных заседаний: Иногда нужно исправлять ошибки

19.12 / Недовольство Борисом Джонсоном растёт — на этот раз и в его собственной партии

30.06 / Появились новые сведения о Тунгусском метеорите

27.10 / Учёные надеются на полынь в борьбе против коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика