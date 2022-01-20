 

Мнение: Хроника выздоровления

20.01.2022, 12:14, Разное
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С интересом наблюдаю за реакцией наших ковидобесов на текущий, самый серьезный кризис в недолгой истории ковидобесия. Реакция по-своему удивительна: самые разные люди, из разных стран, которые все два года, вытаращив глаза, хором и почти в унисон орали про “науку”, “надо посидеть в локдаунах”, “вакцина нас спасет”, “страшная эпидемия чудовищного ковида” – теперь дружно заявляют, переобуваясь на лету:

– Ну вот видите, мы же проиграли. А значит, никаких “нас” не было. Если бы у нас был мировой заговор – разве мы могли бы проиграть?! Немедленно извиняйтесь перед нами за то, что посмели утверждать, будто мы есть!

Словом, проблема с ними та же, что и со всеми прочими летучими респираторными вирусами: их можно только сдерживать и симптоматически лечить – но победить окончательно нельзя.
И сейчас эти мутирующие вирусы готовятся к очередной мутации. Ничего не кончено.

Источник: Размышления вольного социолога



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