Мнение: Хроника выздоровления

С интересом наблюдаю за реакцией наших ковидобесов на текущий, самый серьезный кризис в недолгой истории ковидобесия. Реакция по-своему удивительна: самые разные люди, из разных стран, которые все два года, вытаращив глаза, хором и почти в унисон орали про “науку”, “надо посидеть в локдаунах”, “вакцина нас спасет”, “страшная эпидемия чудовищного ковида” – теперь дружно заявляют, переобуваясь на лету:

– Ну вот видите, мы же проиграли. А значит, никаких “нас” не было. Если бы у нас был мировой заговор – разве мы могли бы проиграть?! Немедленно извиняйтесь перед нами за то, что посмели утверждать, будто мы есть!

Словом, проблема с ними та же, что и со всеми прочими летучими респираторными вирусами: их можно только сдерживать и симптоматически лечить – но победить окончательно нельзя.

И сейчас эти мутирующие вирусы готовятся к очередной мутации. Ничего не кончено.