Пятилетнего петербуржца на мусорной площадке укусила крыса

Юного жителя Санкт-Петербурга укусила крыса, которая вылезла из заваленного отходами мусорного бака. Пятилетнему мальчику понадобилась помощь специалистов. Об этом сообщила его мать в социальной сети «ВКонтакте».

По ее словам, происшествие случилось в Кирпичном переулке. Несвоевременный вывоз мусора на этой территории привел к скоплению отходов. Горожанка отметила, что ей потребовалось приложить усилия, чтобы пристроить пакет «на эту гору». В это время ребенка укусил грызун.

Женщина рассказала, что сразу же приняла необходимые меры: обработала рану перекисью водорода и обратилась в медучреждение, предварительно узнав о необходимости ставить прививку от бешенства и столбняка.

«Звонила в поликлинику, они говорят, достаточно просто дезинфекции ранки, а в скорой же сказали очень срочно вакцинировать. Вообще поражаюсь и врачам, и коммунальщикам. Никто ни черта не знает и не делает!» — выразила недовольство петербурженка.

Мусорная реформа в Северной столице стартовала в начале 2022 года. Но такие меры не смогли решить проблему. Местные жители неоднократно обращались к Смольному во главе с Александром Бегловым, указывая на заваленные отходами дворы. Однако градоначальник не считает нужным реагировать и контролировать работу нового перевозчика. Игнорирование ситуации привело к увеличению популяции крыс, получивших доступ к обильной пище. Такое развитие событий может привести к ухудшению эпидемиологической обстановки, считают эксперты. Грызуны являются переносчиками множества заболеваний, в том числе смертельных.