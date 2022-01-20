 

Редкий коралловый риф найден у побережья Таити

20.01.2022, 12:08, Новости дня
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Глубоко в южной части Тихого океана ученые исследовали редкий участок нетронутых кораллов в форме роз у побережья Таити. Этот риф считается одним из самых больших на такой глубине и кажется нетронутым изменением климата или деятельностью человека. Подробно об исследовании сообщается на портале Phys.org.

Летиция Эдуин сказала, что впервые увидела кораллы во время рекреационного погружения с местным дайвинг-клубом несколько месяцев назад. «Когда я впервые попала  туда, я подумала, что нам нужно изучить этот риф. В нем есть что-то особенное», — сообщила Летиция, специалист из Французского национального центра научных исследований в Муреа, Французская Полинезия.

Что поразило ученых, так это то, что структура выглядела здоровой и не пострадала от обесцвечивания в 2019 году. Кораллы — это крошечные животные, которые растут и образуют рифы в океанах по всему миру.

Во всем мире коралловые рифы истощены из-за чрезмерного вылова рыбы и загрязнения. Изменение климата также наносит вред нежным кораллам, в том числе в районах, прилегающих к недавно открытому рифу, из-за сильного обесцвечивания, вызванного потеплением вод. Согласно отчету Глобального проекта мониторинга коралловых рифов за 2020 год, в период с 2009 по 2018 год погибло 14% кораллов во всем мире.

Новооткрытый риф, протянувшийся на 3 километра, был изучен в конце прошлого года в ходе дайв-экспедиции, поддержанной ЮНЕСКО. В отличие от большинства нанесенных на карту кораллов в мире, которые встречаются на относительном мелководье, этот был глубже —35 метров до 70 метров.

Исследование таких глубин представляло собой непростую задачу: чем глубже ныряльщик погружается под воду, тем меньше времени можно безопасно там провести. Команда была оснащена специальными резервуарами и провела 200 часов погружений для изучения рифа, включая фотографирование, измерения и взятие образцов кораллов.

Ученые надеются, что исследование поможет экспертам понять, насколько риф устойчив к изменению климата и человеческому фактору,  какую роль эти более глубокие структуры могут играть в океанской экосистеме. В ближайшие месяцы запланировано больше погружений.



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